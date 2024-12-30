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Фанат Путіна поскаржився на заборону концертів у Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Хотів піти з добром, та, мабуть, демони не дадуть», – заявив путініст
фото: Сергій Мальгавко, ТАСС

За словами Полуніна, йому сказали, що «державні кошти не повинні витрачатися на тих, хто не пов'язує свого майбутнього з Росією»

У Москві скасували шоу артиста балету Сергія Полуніна, який підтримує війну в Україні, після того, як він повідомив про бажання виїхати з Росії. Танцюрист заявив, що підконтрольне мерії Конгресно-виставкове бюро «заборонило» його виступ із дружиною, фігуристкою Оленою Ільїних. За словами Полуніна, йому сказали, що «державні кошти не повинні витрачатися на тих, хто не пов'язує свого майбутнього з Росією».

35-річний артист поскаржився, що з 2018 року активно підтримував країну та навіть зробив татуювання з президентом Володимиром Путіним, піарив його на Заході, безкоштовно танцював перед ФСБ і брав участь у заходах на підтримку анексії Криму та вторгнення України, в тому числі пожертвував на війну 15 млн рублів. Проте, за його словами, таких зусиль оцінено не було, а тепер йому ще й «хочуть напакостити» перед від'їздом.

При цьому в наступному дописі Полунін розповів, що проблеми почалися ще до того, як він вирішив емігрувати. Танцюрист заявив, що «Єдина Росія» «просто забрала» дати його виступів у «Крокус сіті холі» у грудні 2023 року, а шоу виключили з програми «Пушкінської карти», також йому відмовили у гранті на концерт у Маріуполі, а участь у святкуванні у Херсоні скасували в останній момент. Полунін стверджує, що за час перебування в Росії тричі залишався без грошей, з «тисячею рублів на рахунку», і йому «доводилося економити на їжі», а також не вистачало памперсів для власних дітей.

«Рішення виїхати було правильним, це підтверджується ставленням, дуже швидко добре забувається, і це шкода. Хотів піти з добром, мабуть, демони не дадуть», – резюмував путініст.

Полунін народився у Херсоні та закінчив Київське хореографічне училище. З 2007 до 2012 року він був провідним солістом британського Королівського балету. У 2018 році танцюрист отримав російське громадянство і почав активно підтримувати чинну владу, зокрема зробив три татуювання з Путіним. 11 грудня Полуніна звільнили з посади керівника Севастопольського театру опери та балету. Причини не повідомляли. До цього, у серпні, він залишив посаду ректора Академії балету тимчасово окупованого Севастополя. 

Раніше  Полунін заявив, що покидає Росію після 12 років життя там. 

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Теги: росія артист громадянство концерт

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