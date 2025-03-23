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Вибух у будівлі поліції на Одещині: СБУ повідомила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вибух у будівлі поліції на Одещині: СБУ повідомила подробиці
Троє поліціянтів зазнали лише незначних ушкоджень. Їм надали медичну допомогу
фото з відкритих джерел

Вибухівку до поліції пронесла жінка, вона загинула

Правоохоронці класифікують вибух у будівлі поліції у місті Біляївка на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, вибух пролунав сьогодні, 23 березня, близько 18:00 години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.

Троє поліціянтів зазнали лише незначних ушкоджень. Їм надали медичну допомогу. Також на місці загинула жінка.

Досудове розслідування триває за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Раніше повідомлялося, що у будівлі поліції в Одеській області стався вибух. На місці інциденту загинула жінка, є постраждалі.

Нагадаємо, ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

Пізніше стало відомо, що теракт в Івано-Франківську зорганізувала РФ. Росіяни завербували для цього неповнолітніх, один з них загинув. 

Також удень, 20 березня, у центрі Рівного пролунав вибух. Поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

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Теги: вибух теракт вибухівка розслідування жінка Одеса

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