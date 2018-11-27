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    Шоу-биз

    Журнал Time назвал лучшие видеоигры 2018 года

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    Журнал Time назвал лучшие видеоигры 2018 года

    Авторитетное издание составило рейтинг самых удачных релизов этого года

    Журнал Time выбрал десять лучших игр этого года. В списке — новые игры серий God of War и Assassin’s Creed, продолжение Red Dead Redemption и другие.

    «Скотч» предлагает ознакомиться с топ-5 играми из рейтинга.

    Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

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    Будучи приквелом к полюбившейся игре 2010 года, Red Dead Redemption 2 — это размашистая история об упадке беззаконного Запада. Главный герой RDR2  — бандит Артур Морган, который находится в бегах после ограбления поезда нефтяного магната. Игра получила исключительно позитивные отзывы, но их омрачили сообщения о переработках разработчиков.

    Subnautica (Xbox One, PC)

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    Subnautica — научно-фантастическая игра в жанре выживания, где ключом к победе выступает смекалка и ум, а не сила. Игра ведется от лица футуристического космонавта, который оказался в таинственном и опасном подводном мире. В Subnautica нет оружия: создатели сделали это специально, подчеркивая и так большое количество насилия в реальном мире.

    Into the Breach (Switch, ПК)

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    Into the Breach — стратегия в мире будущего, который захватили монстры. Как и в шахматах, для успеха игрокам нужно думать на несколько ходов вперед и идти на жертвы ради большего блага.

    Spider-Man (PS4)

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    Это лучшая игра про Человека-Паука сейчас. Игрокам настолько понравится просто перемещаться по очень реалистичному Нью-Йорку, что они могут и забыть про борьбу с вечными врагами Паука — Электро и Кингпином.

    God of War (PS4)

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    Прошлые части God of War были сосредоточены на спартанском полубоге Кратосе и его мести богам за убийство семьи. Новая игра — более зрелая история, где главный герой показан как стоический отец и скорбящий вдовец. God of War впечатляет геймплеем, но игрокам понадобится платок (а может и два) во время наблюдения за отношениями отца и сына.

    Ранее журнал Time назвал лучшие фильмы 2018 года.

    рейтинг технологии убийство история
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