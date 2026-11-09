Перша леді США у кіно. Amazon анонсував новий документальний серіал про Меланію Трамп (відео)

Серіал розкриє перші дні Меланії Трамп після інавгурації

Перша леді США Меланія Трамп знялася у новому документальному серіалі від Amazon Prime Video. Названо дату премʼєри та подробиці серій. Про це пише «Главком» із посиланням на Deadline.

Новий серіал про Меланію Трамп стане продовженням документального фільму «Меланія», який вийшов на екран у січні 2025 року. Серіал складатиметься з двох серій.

Перший епізод «Сім’я та довіра» розповість про те, як Меланія Трамп готується стати першою леді, визначає свої пріоритети та водночас намагається захистити близьких. Друга серія «Гордість і честь» покаже, як після інавгурації вона починає виконувати обов’язки першої леді.

Перша леді США Меланія Трамп знялася у новому документальному серіалі

Amazon Prime Video вже опублікував трейлер майбутнього серіалу. У відео Меланія Трамп зʼявилася зі словами: «Усі хочуть бути ближче до влади, а це часом буває дуже небезпечно». Також у кадрі зʼявиться син президентського подружжя, Беррон Трамп. Меланія Трамп називає сина своїм пріоритетом у житті. Премʼєра запланована на 20 листопада 2026 року.

Трейлер серіалу «Меланія»

Оригінальний фільм «Меланія» зібрав у світовому прокаті близько $16 млн за бюджету $75 млн. Із цієї суми $40 млн витратили на зйомки, а ще $35 млн на рекламу. Тож стрічка не виправдала очікувань у прокаті.

Нагадаємо, студія Amazon випустила документальний фільм про дружину обраного американського президента Дональда Трампа, колишню і нинішню першу леді США Меланію Трамп. Зйомки почались в грудні 2024 року. Режисером стане Бретт Ретнер, який працював над стрічками «Година пік» і «Люди Ікс: Остання битва».

До слова, документальний фільм «Меланія» про 20 днів життя першої леді США Меланії Трамп перед поверненням президента США Дональда Трампа до Білого дому не виправдав очікувань у прокаті. Водночас сам проєкт приніс Меланії Трамп чималий дохід.