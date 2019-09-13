Злоупотребляла спиртным: Деми Мур винит себя в выкидыше



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Деми Мур

Актриса рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера.

В преддверии выхода своей книги мемуаров голливудская звезда встретилась с журналистами и раскрыла тайны своей личной жизни. Самым откровенным признанием 56-летней актрисы стало то, что она обвиняет себя в том, что у нее случился выкидыш.

По словам Мур, отцом ребенка должен был стать актер Эштон Кутчер, с которым она тогда встречалась. 42-летняя актриса находилась на шестом месяце беременности, когда у нее внезапно случился выкидыш. К тому моменту пара уже успела придумать имя будущей дочери – Чаплин Рэй.

В том, что девочка так и не родилась, Деми винит себя. Она рассказала журналистам, что причиной стал алкоголь – в период беременности она снова начала злоупотреблять спиртным после долгого периода трезвости.

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