«Танцующий миллионер» впервые показал дочь, которая родилась с «волчьей пастью»

Популярный итальянец не стал скрывать лицо малышки

«Танцующий миллионер» и его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями два месяца назад. У пары родилась долгожданная девочка. Ее назвали Блу Иерусалим. Звезды похвастались своей малышкой в новогодней фотосессии.

Джанлука в рубашке и красном пиджаке позировал рядом с Шэрон и дочерью. Молодая мама примерила стильный твидовый жакет. Девочку нарядили в эффектное бордовое платьице. Звезды также снялись у елки. Вакки предстал в деловом темном костюме, а Фонсека выбрала элегантное платье в пол с белым воротником. Блу в белом образе снежинки с комфортом расположилась у родительницы на коленях.

Известный бизнесмен рассказал волнующую историю появления своей дочери на свет. Шэрон планировала естественные роды, однако врачи решили, что это опасно для ее здоровья. Девушке пришлось решиться на кесарево сечение.

Блу появилась на свет с патологией — волчьей пастью. Это врожденная деформация, представляющая собой расщепление тканей твердого и мягкого неба. Джанлука и Шэрон собираются обратиться за помощью к медикам. Малышке предстоит пережить хирургическое вмешательство.

«Блу родилась с волчьей пастью. Наши душа и сердце сразу же были с нашей дочерью, но в то же время и со всеми семьями, которые тоже столкнулись с этим. Это случается с одним из 700 младенцев. Нам очень повезло, что у нас есть отличная команда врачей, что в должное время они сделают операцию и таким образом помогут ей жить нормальной жизнью», — поделился Вакки.

Ранее «Скотч» сообщал, что Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.