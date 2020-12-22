Скончалась актриса из сериалов «Шерлок» и «Корона»
Актриса также появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант
Британская актриса Розалинд Найт, снявшаяся в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.
Причина смерти не уточняется. Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря.
Найт родилась в Лондоне в 1933 году. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант.
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