«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки
Зірки найчастіше обирали сукні від таких відомих брендів як Balenciaga, Chanel, Louis Vuitton
У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус», який дав потужний старт сезону кінонагород. Щороку актори, режисери та інші представники індустрії кіномистецтва збираються на червоній доріжці, аби, серед іншого, продемонструвати свої вбрання.
Цей рік не став винятком: актори та акторки підбирали унікальні образи, аби запамʼятатися та не залишитися непоміченими.
Так, зірка фільмів «Вісім подруг Оушена» та «Одного разу в Голлівуді» Дакота Фаннінг обрала для церемонії червону довгу сукню від Versace.
Британська акторка, співачка та авторка пісень, лауреатка премій «Тоні» (2016), «Драма Деск» (2016) і «Греммі» (2017) Синтія Еріво зачарувала незвичним нарядом від Louis Vuitton. Довга сукня з декольте у два шари.
Британська акторка й продюсерка Наомі Воттс здивувала сукнею від Schiaparelli. На перший погляд: класична чорна, однак низ сукні вже ніжного, легкого рожевого кольору із багатьма нашаруваннями.
Американська акторка та співачка Зендея, яка є лауреаткою численних нагород, включаючи дві премії «Еммі» (2020, 2022), «Супутник» (2019), «Вибір народу» (2019), «Сатурн» (2019) та інших прийшла на доріжку у розкішному вбранні від Louis Vuitton.
Не меншу увагу отримала легендарна акторка Анджеліна Джолі у сукні від Alexander McQueen. Однак на церемонію вона завітала не сама, а з 19-річною донькою Захарою.
Джолі, номінована на найкращу жіночу роль у драматичному фільмі за головну роль у біографічній картині «Марія», привернула увагу в блискучій сріблястій сукні Alexander McQueen, яка облягала її фігуру.
19-річна Захара одяглася для цієї події в білу сукню без рукавів з чорними візерунками з гілками дерев.
Комікеса Александра Вонг обрала для церемонії незвичний образ. Її сукня складалася із багатьох червоних стрічок, а на талії був вишуканий бант.
Також й інші зірки запалили доріжку своїми образами.
Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм«Бруталіст». Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.
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