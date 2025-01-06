«Золотий глобус – 2025». Найяскравіші образи зірок для червоної доріжки

В ніч з 5 на 6 січня у Лос-Анджелесі роздали премії «Золотий глобус — 2025», одними з головних переможців якої стали фільми «Бруталіст» та «Емілія Перес»

Зірки найчастіше обирали сукні від таких відомих брендів як Balenciaga, Chanel, Louis Vuitton

У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус», який дав потужний старт сезону кінонагород. Щороку актори, режисери та інші представники індустрії кіномистецтва збираються на червоній доріжці, аби, серед іншого, продемонструвати свої вбрання.

Цей рік не став винятком: актори та акторки підбирали унікальні образи, аби запамʼятатися та не залишитися непоміченими.

Так, зірка фільмів «Вісім подруг Оушена» та «Одного разу в Голлівуді» Дакота Фаннінг обрала для церемонії червону довгу сукню від Versace.

фото: Reuters/Daniel Cole

Британська акторка, співачка та авторка пісень, лауреатка премій «Тоні» (2016), «Драма Деск» (2016) і «Греммі» (2017) Синтія Еріво зачарувала незвичним нарядом від Louis Vuitton. Довга сукня з декольте у два шари.

фото: Getty Images

Британська акторка й продюсерка Наомі Воттс здивувала сукнею від Schiaparelli. На перший погляд: класична чорна, однак низ сукні вже ніжного, легкого рожевого кольору із багатьма нашаруваннями.

фото: Getty Images

Американська акторка та співачка Зендея, яка є лауреаткою численних нагород, включаючи дві премії «Еммі» (2020, 2022), «Супутник» (2019), «Вибір народу» (2019), «Сатурн» (2019) та інших прийшла на доріжку у розкішному вбранні від Louis Vuitton.

фото: Getty Images

Не меншу увагу отримала легендарна акторка Анджеліна Джолі у сукні від Alexander McQueen. Однак на церемонію вона завітала не сама, а з 19-річною донькою Захарою.

Джолі, номінована на найкращу жіночу роль у драматичному фільмі за головну роль у біографічній картині «Марія», привернула увагу в блискучій сріблястій сукні Alexander McQueen, яка облягала її фігуру.

19-річна Захара одяглася для цієї події в білу сукню без рукавів з чорними візерунками з гілками дерев.

фото: Getty Images

Комікеса Александра Вонг обрала для церемонії незвичний образ. Її сукня складалася із багатьох червоних стрічок, а на талії був вишуканий бант.

фото: REUTERS/Daniel Cole

Також й інші зірки запалили доріжку своїми образами.

Демі Мур y Armani Privé фото: REUTERS/Daniel Cole

Кейт Бланшетт у Louis Vuitton фото: REUTERS/Daniel Cole

Керрі Вашінгтон у Balenciaga фото: REUTERS/Daniel Cole

Кіра Найтлі у Chanel фото: Reuters/Daniel Cole

Емма Стоун у Louis Vuitton фото: Reuters/Daniel Cole

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм«Бруталіст». Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.