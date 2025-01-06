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«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Так, у ніч на 6 січня на церемонії у Лос-Анджелесі видався справжній вечір побачень
колаж: glavcom.ua

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер стали найобговорюванішою парою вечора 

У ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Щороку актори, режисери та інші представники індустрії кіномистецтва збираються на червоній доріжці, аби, серед іншого, викликати фурор своїми образами.

Так, у цю ніч на церемонії у Лос-Анджелесі видався справжній вечір побачень. Журналісти відзначили декілька пар, стиль та енергія яких, не залишила інших байдужими.

Так, американський актор Тімоті Шаламе (зірка фільму «Дюна») фотографувався на червоній дорожчі один, а його кохана, модель Кейлі Дженнер приєдналася до нього на церемонії, пише Ellе.

Кайлі Дженнер з'явилася на премії у розкішному образі. Вона обрала вінтажну срібну сукню з відкритою спиною з весняної колекції Versace 1999 року. Як пише Vogue, в 90-х роках її носила англійська акторка Елізабет Херлі. Тімоті Шаламе позував перед камерами в елегантному чорному костюмі та сіро-голубому шарфі.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 1
фото: vogue

Адріан Броуді, який зібрав головну роль у переможному фільмі «Бруталіст» показався зі своєю коханою Джорджиною Чепмен. Вона для церемонії обрала незвичайну квіткову сукню, а він – класичний костюм.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 2
фото: reuters/Mario Anzuoni

Кіран Калкін, який став найкращим актором другого плану за роль у фільмі «Справжній біль», позував із дружиною Джезз Чартон. Чартон на церемонію одягла довгу чорну сукню, у той час як Кіран Калкін не став обирати класичний чорний костюм, і зібрав більш спрощений образ. Цікаво, що його права рука була у кумедних наліпках.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 3
фото: Getty Images

Відомий актор Ніколас Кейдж зʼявився на публіці зі своєю пʼятою дружиною Ріко Шибата. Ще у 2022 році у пари народилася дочка. У Кейджа на 2025 рік заплановані зйомки у чотирьох проєктах.

Ніколас Кейдж позував на доріжці у елегантному чорному костюмі, а його дружина обрала сукню та чорну накидку.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 4
фото: Getty Images

Ніколь Кідман і Кіт Урбан також замилували своїми обіймами шанувальників. Як відомо, акторка та співак разом ще з 2005 року та мають дітей.

На церемонії Ніколь Кідман була вбрана у сріблясту блискучу сукню, а для зачіски обрала трендовий високий хвіст. Кіт Урбан поруч із коханою був у чорному смокінгу.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 5
фото: Getty Images

Селена Гомес та Бенні Бланко вперше вийшли на публіку після заручин. Пара заручилася у грудні 2024 року після півтора року стосунків.

Гомес вийшла у світ у виготовленій на замовлення сукні з відкритими плечима Prada ніжно-блакитного відтінку. Вбрання також було з елегантною спідницею-колонкою, підкресленою тонкими складками на лінії талії, і шарфом, який зірка носила на руці всю ніч. Діамантове кольє та сережки-цвяшки від Tiffany & Co. додали блиску до вечірнього образу Селени.

«Золотий глобус – 2025». Пари, які замилували публіку своїми образами (фото) фото 6
фото: Getty Images

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Лос-Анджелесі пройшла 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм«Бруталіст». Кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» виграв одразу у 10 номінаціях. Це найбільша кількість нагород цьогоріч.

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Теги: модель актор стиль Vogue акторка

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