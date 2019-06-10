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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хочет снять фильм о дружбе с Мэйси Уильямс

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хочет снять фильм о дружбе с Мэйси Уильямс

    Дженнифер Энистон с Кортни Кокс и Мэтту Дэймону с Беном Аффлеком пора уступить дорогу новым лучшим друзьям в Голливуде — Софи Тернер и Мэйси Уильямс

    Экранная Санса Старк призналась, что хочет снять фильм о дружбе с коллегой по сериалу «Игра престолов» и готова всерьез взяться за дело.

    В интервью изданию Vogue Софи Тернер рассказала о карьерных планах. Как оказалось, актриса намерена стать сценаристом и режиссером в будущем, и первый ее проект будет посвящен отношениям с Мэйси Уильямс. «Мэйси — моя лучшая подруга. У нас очень крепкая дружба, такая, какой у меня не было ни с одной из моих подруг прежде. Мы обе почувствовали, что хотим создать фильм о связи родственных душ, прекрасной и разрушительной в одно и то же время», — рассказала звезда.

    Хотя о разработке проекта говорить еще рано, Тернер уже начала готовиться. «Я купила пособие для начинающих сценаристов! Для самостоятельного обучения. Я не умею писать сценарии, но очень хочу научиться. Просто я недостаточно талантливая», — призналась Софи. Ее коллега по фильму «Люди Икс: Темный Феникс» Джессика Честейн поддержала звезду и заверила ее, что она достаточно способная, чтобы осуществить задуманное.

    Напомним, Софи Тернер и Мэйси Уильямс встретились на съемочной площадке «Игры престолов» больше десяти лет назад. Хотя их героини в шоу постоянно ссорились и ругались, в жизни актрисы быстро сдружились и проводили много времени вместе за пределами съемочной площадки.

    Джерело: popcornnews

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