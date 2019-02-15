Звезда сериала «Друзья» избавилась от филлеров: как она выглядит теперь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Котни Кокс

Актриса предпочитает естественную красоту

В 2015 году 54-летняя актриса Кортни Кокс шокировала общественность – из-за филлеров и подтяжек звезду сериала «Друзья» было не узнать.

Но в последнее время Кортни все-таки отказалась от искусственной красоты и стала выглядеть гораздо естественнее. И недавно Кокс рассказала, почему все-таки решила отказаться от филлеров.

«Это обычное дело в Голливуде. Ты должен становиться старше, но мне было очень трудно это принять. Я пыталась идти в ногу со временем, пока однажды я не осознала, что больше не похожа на себя. Прошло два года, и я отказалась от наполнителей. Теперь я принимаю себя, становлюсь старше, как это задумал Бог. Я нахожу на том этапе, когда чувствую себя комфортно», - рассказала аткриса.

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