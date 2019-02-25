Звезда сериала «Сплетница» Кристен Риттер объявила о беременности



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Кристен Риттер

Актриса появилась на «Оскаре» с внушительным животом

Звезда сериалов «Джессика Джонс» и «Сплетница» Кристен Риттер объявила о своей беременности, появившись в обтягивающем платье на красной ковровой дорожке перед началом церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Округлившийся живот 37-летней актрисы нельзя было не заметить. Судя по всему, Риттер находится на последних сроках беременности.

На красной ковровой дорожке звезда проекта «Джессика Джонс» появилась со своим бойфрендом и отцом будущего ребенка — 40-летним вокалистом группы The War on Drugs Адамом Грандусиэлем. Пара встречается с 2014 года. Для Кристен и Адама этот ребенок станет первенцем, информирует телеканал Fox News.

Помимо проекта Netflix «Джессика Джонс» Кристен Риттер также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Сплетницы», «Однажды в Вегасе», «Во все тяжкие» и многих других.



