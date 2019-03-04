Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал певцом



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Роберт Паттинсон

Совместно с группой Tindersticks актер выпустил песню, которая станет саундтреком в фильме с его участием

Британская группа Tindersticks выпустила с Робертом Паттинсоном сингл «Willow». Песня стала саундтреком к фильму «Высшее общество», в котором сыграла звезда «Сумерек» и «Гарри Поттера». Также артисты сняли клип, где мелькают кадры из кинокартины.

«Песня станет исходом «Высшего общества» с Робертом Паттинсоном - главным актером, который поет эту песню от лица своего персонажа своей дочери Уиллоу», - рассказал автор песни Стюарт Стейплс порталу NME.

Фильм «Высшее общество» - научная фантастика о далеком будущем. За пределами Солнечной системы корабль с преступниками летит к черной дыре. Главный герой Монте отказался от любовных отношений, но обманным путем от него рождается девочка, которая изменит судьбу мужчины.