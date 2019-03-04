  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал певцом

    • Розсилка
    Роберт Паттинсон - Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал певцом
    Роберт Паттинсон

    Совместно с группой Tindersticks актер выпустил песню, которая станет саундтреком в фильме с его участием

    Британская группа Tindersticks выпустила с Робертом Паттинсоном сингл «Willow». Песня стала саундтреком к фильму «Высшее общество», в котором сыграла звезда «Сумерек» и «Гарри Поттера». Также артисты сняли клип, где мелькают кадры из кинокартины.

    «Песня станет исходом «Высшего общества» с Робертом Паттинсоном - главным актером, который поет эту песню от лица своего персонажа своей дочери Уиллоу», - рассказал автор песни Стюарт Стейплс порталу NME.

    Фильм «Высшее общество» - научная фантастика о далеком будущем. За пределами Солнечной системы корабль с преступниками летит к черной дыре. Главный герой Монте отказался от любовных отношений, но обманным путем от него рождается девочка, которая изменит судьбу мужчины.

     

    актер общество музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ