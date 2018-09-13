Чао, Дональд: Том Уэйтс спел старую партизанскую песню на фоне антитрамповских протестов



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Вместе с гитаристом Марком Рибо

Гитарист Марк Рибо поделился клипом на песню Bella Ciao, которую перепел музыкант Том Уэйтс. Трек войдет в предстоящий альбом Марка Рибо под названием Songs of Resistance 1948 — 2018 ("Песни Сопротивления"), релиз которого состоится 14 сентября. Это первая песня Тома Уэйтса за два года.

Bella Ciao — это итальянская народная песня, которую пели местные партизаны, участники движения Сопротивления во время Второй мировой войны. "Я сыграл Тому несколько мелодий, больше всего ему понравился этот мотив, — рассказывает Марк. — Мои итальянские друзья говорят, что он звучит в точности как старый партизан".

Над музыкальным видео работал режиссер Джем Коэн. Клип состоит из документальных кадров антитрамповских демонстраций. В финале видео появляется человек с плакатом Screw Donald Trump ("К черту Трампа").

Marc Ribot - "Bella Ciao (Goodbye Beautiful)" (feat. Tom Waits) Автор: Marc Ribot feat. Tom Waits)

Джерело: Buro 24/7