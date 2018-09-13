  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    Чао, Дональд: Том Уэйтс спел старую партизанскую песню на фоне антитрамповских протестов

    • Розсилка
    Чао, Дональд: Том Уэйтс спел старую партизанскую песню на фоне антитрамповских протестов

    Вместе с гитаристом Марком Рибо

    Гитарист Марк Рибо поделился клипом на песню Bella Ciao, которую перепел музыкант Том Уэйтс. Трек войдет в предстоящий альбом Марка Рибо под названием Songs of Resistance 1948 — 2018 ("Песни Сопротивления"), релиз которого состоится 14 сентября. Это первая песня Тома Уэйтса за два года.

    Bella Ciao — это итальянская народная песня, которую пели местные партизаны, участники движения Сопротивления во время Второй мировой войны. "Я сыграл Тому несколько мелодий, больше всего ему понравился этот мотив, — рассказывает Марк. — Мои итальянские друзья говорят, что он звучит в точности как старый партизан".

    Над музыкальным видео работал режиссер Джем Коэн. Клип состоит из документальных кадров антитрамповских демонстраций. В финале видео появляется человек с плакатом Screw Donald Trump ("К черту Трампа").

    Marc Ribot - "Bella Ciao (Goodbye Beautiful)" (feat. Tom Waits)
    Автор: Marc Ribot feat. Tom Waits)

    Джерело: Buro 24/7

    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ