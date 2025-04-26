Росіяни затримали за вбивство генерала «агента українських спецслужб»

Затриманому закидають замінування авто Volkswagen Golf у Балашисі, унаслідок вибуху якого загинув Москалик

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання підозрюваного у вбивстві російського генерала Ярослава Москалика. Як інформує «Главком», про це пише «Интерфакс».

Підозрюваним «агентом українських спецслужб» назвали певного Ігната Кузіна. У ФСБ заявляють, що 42-річний чоловік має посвідку на проживання в Україні.

Ігнат Кузьмін фото з відкритих джерел

Затриманому закидають замінування авто Volkswagen Golf у Балашисі, унаслідок вибуху якого загинув Москалик. У повідомленні ФСБ йдеться, що Кузін забрав компоненти саморобного вибухового пристрою зі «схованки, обладнаної спецслужбами України в Московській області».

Telegram-канал «112», який називають наближеним до російських силовиків, пише, що Кузіна затримали в Туреччині та доправили до Москви. Як зазначається, затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков’ї.

Раніше російські Telegram-канали писали, що Кузін значився останнім власником вживаного Volkswagen Golf, викупивши його в лютому 2025 року. Це авто було припарковане біля будинку російського генерала та вибухнуло, коли той виходив із будинку.

ТАСС із посиланням на повідомлення ФСБ пише, що вибухівку активували з території України.

Затриманого доправили на допит до Слідчого комітету РФ. Він фігурує у кримінальній справі за статтями про теракт та незаконне зберігання вибухівки.

Раніше слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу. У грудні 2024 року був убитий начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини вибуху.