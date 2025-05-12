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День матері. Родина Фаліон зворушливо привітала солістку «Лісапетного батальйону» зі сцени

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Донька Наталії Фаліон Катерина, її син Сергій та невістка Тетяна виконали пісню про маму
фото: скриншот з відео

Родина Фаліон заспівала про маму

Родина Фаліон привітала Наталію Фаліон та українців з Днем Матері 11 травня. Відповідне відео показала солістка гурту «Лісапетний батальйон» в YouTube, інформує «Главком».

Син солістки Сергій Фаліон, його дружина Тетяна та сестра Катерина виконали пісню «Мама», а всередині виступу до них приєдналася Наталія Фаліон разом із внуками.

Родина Фаліон виконала пісню «Мама»

«Родина Фаліон вітає своїх мам та усіх мам в Україні з Днем Матері. Пісня про маму для вас, любі наші!!!», – йдеться у підписі до відео.

До слова, солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон розповіла, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – зауважила артистка.

Зокрема, солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим.

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Теги: співачка співак мама

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