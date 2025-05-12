День матері. Родина Фаліон зворушливо привітала солістку «Лісапетного батальйону» зі сцени

Донька Наталії Фаліон Катерина, її син Сергій та невістка Тетяна виконали пісню про маму

Родина Фаліон заспівала про маму

Родина Фаліон привітала Наталію Фаліон та українців з Днем Матері 11 травня. Відповідне відео показала солістка гурту «Лісапетний батальйон» в YouTube, інформує «Главком».

Син солістки Сергій Фаліон, його дружина Тетяна та сестра Катерина виконали пісню «Мама», а всередині виступу до них приєдналася Наталія Фаліон разом із внуками.

Родина Фаліон виконала пісню «Мама»

«Родина Фаліон вітає своїх мам та усіх мам в Україні з Днем Матері. Пісня про маму для вас, любі наші!!!», – йдеться у підписі до відео.

До слова, солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон розповіла, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – зауважила артистка.

Зокрема, солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим.