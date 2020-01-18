Кива попросил фанаток присылать ему интимные фото в нерабочее время



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Кива рассматривал интимные фото во время заседания Верховной Рады

Нардеп из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива попросил своих фанаток не рассылать ему пикантные фото во время пленарных заседаний ВР.

Видеоролик с обращением разместили в YouTube.

«Привет, девушки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба: вы, пожалуйста, если отправляете свои обнаженные фотографии, делайте это в мое нерабочее время. В перерыве с 2 до 4 или после 8. В противном случае у вас есть возможность стать известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци», - сказал Кива.

Напомним, что это уже не первый раз, когда одиозного нардепа Илью Киву поймали на странном поведении в Раде.