Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2019 года



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instagram/taylorswift

Новый альбом Тейлор Свифт Lover стал единственной платиновой пластинкой в 2019 году, разойдясь тиражом в один миллион копий

2019 года оказался действительно успешным для американской певицы Тейлор Свифт. Очаровательная блондинка побила рекорд поп-короля Майкла Джексона по количеству побед на премии American Music Awards, стала самой высокооплачиваемой певицей и артисткой года, побила рекорд по количеству просмотров на YouTube, и, конечно же, выпустила мега успешный студийный альбом.

По сведениям издания Forbes, пластинка Тейлор Свифт под названием Lover стала единственным альбомом 2019 года, который разошелся тиражом в один миллион копий. Речь идет о продаже физических копий – дисков или винила.

http://instagram/taylorswift

То есть, не учитывая, продажу ER на потоковых сервисах и загрузках в интернете, кантри-поп-исполнительнице удалось продать миллион физических и цифровых копий седьмого студийного альбома.

Это означает, что Lover Тейлор Свифт – единственный в 2019 году альбом, имеющий право на платиновый сертификат.

В первую неделю после выхода Lover стал самой продаваемой пластинкой года, так как поклонники приобрели 679 тысяч CD и 188 тысяч виниловых пластинок. То есть в общей сложности было продано 867 тысяч альбомов на разных носителях.