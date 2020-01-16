Кива в Раде рассматривал фото голых женщин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Илья Кива в очередной раз отличился странным поведением

Народный депутат от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива рассматривал интимные фотографии во время голосования в сессионном зале парламента.

Снял на видео компромат журналист Алексей Липовецкий, опубликовало издание TK Media.

На видео видно, как нардеп рассматривает присланные интимные фотографии в мессенджере WhatsApp.

Длилось это безобразие несколько секунд. После чего народный депутат закрыл мессенджер и отложил свой гаджет в сторону.

В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал «слуг народа» определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

В парламенте возле Кивы сидит его коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. Видела ли она то, чем занимается одиозный парламентарий, - не известно.





Джерело: tk.media