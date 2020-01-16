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    Кива в Раде рассматривал фото голых женщин

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    Кива в Раде рассматривал фото голых женщин

    Илья Кива в очередной раз отличился странным поведением

    Народный депутат от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива рассматривал интимные фотографии во время голосования в сессионном зале парламента. 

    Снял на видео компромат журналист Алексей Липовецкий, опубликовало издание TK Media.

    На видео видно, как нардеп рассматривает присланные интимные фотографии в мессенджере WhatsApp. 

    Длилось это безобразие несколько секунд. После чего народный депутат закрыл мессенджер и отложил свой гаджет в сторону. 

    В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал «слуг народа» определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

    В парламенте возле Кивы сидит его коллега по фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. Видела ли она то, чем занимается одиозный парламентарий, - не известно.


    Джерело: tk.media

    журналист мессенджер Дмитрий Разумков Илья Кива время
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