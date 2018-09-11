Малыш истязает питона у себя во дворе
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Розсилка
Суровое индонезийское детство
Мальчику из Индонезии неинтересны ваши новые айфоны и модные блогеры, у него есть лучший друг: огромный питон. Только посмотрите, с какой энергией мальчик старается заломать огромную рептилию.
Судя по всему, питон не разделяет игривое настроение мальчика и всячески пытается уползти. Но ему это не удается. Что будет дальше смотрите на видео.
Toddler manhandles python outside his home
Автор: New York Post
Джерело: New York Post