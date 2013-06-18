Motorola потроллила конкурентов в новом рекламном ролике

Пока в Samsung шутили над главными конкурентами из Apple, Motorola пошутила над всеми сразу.

В начале ноября компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором пошутила над недостатками айфонов. [READ_MORE] Главный герой видео в течение многих лет покупает исключительно продукцию Apple и каждый раз сталкивается с какими-нибудь проблемами — от нехватки места для хранения фотографий до отсутствия стандартного разъема



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока в Samsung шутили над главными конкурентами из Apple, Motorola пошутила над всеми сразу.

В начале ноября компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором пошутила над недостатками айфонов.

Главный герой видео в течение многих лет покупает исключительно продукцию Apple и каждый раз сталкивается с какими-нибудь проблемами — от нехватки места для хранения фотографий до отсутствия стандартного разъема для наушников. Тем временем его девушка пользуется смартфонами Samsung и ни о чем не жалеет — устройства южнокорейского производителя всегда оказываются удобнее, надежнее и практичнее. К концу видео главный герой «сдается» и вместо очередного айфона приобретает себе новый Galaxy Note 8.

Вскоре после выхода видеоролика в «рекламную битву» решила вступить и Motorola. Компания выпустила собственную версию продолжения рекламы Samsung: молодой человек приходит домой, чтобы похвастаться приобретенным Galaxy Note 8 перед девушкой, но та не впечатлена — она только что приобрела новый Motorola Z2.

Джерело: Bird In Flight