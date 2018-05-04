  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
    Видео

    Рекорд: в Китае запустили одновременно 1374 дрона

    Летательные аппараты, оснащенные разноцветными фонариками, поднялись на высоту 100-260 метров
    В ходже масштабного светового шоу в Китае в небо было запущено 1374 дрона. На протяжении 13 минут они показали эффектное шоу. Организацией проекта занималась компания Ehang Egret. Шоу проходило в китайском городе Сиань над городской стеной. Изначально в воздух на высоту от 100 до 260 метров. Вместе они создали в небе 1200-метровую световую завесу.
    • Сьогодні, 18:39
    • Розсилка
    Световое шоу при участии дронов
    Световое шоу при участии дронов

    Летательные аппараты, оснащенные разноцветными фонариками, поднялись на высоту 100-260 метров

    В ходже масштабного светового шоу в Китае в небо было запущено 1374 дрона. На протяжении 13 минут они показали эффектное шоу.

    Организацией проекта занималась компания Ehang Egret. Шоу проходило в китайском городе Сиань над городской стеной. Изначально в воздух на высоту от 100 до 260 метров. Вместе они создали в небе 1200-метровую световую завесу.

    А после этого они показали яркий спектакль из множества геометрических фигур. В Книгу рекордов Гиннеса световое шоу в Китае было занесено 1 мая. Ранее рекордсменом в этом направлении была компания Intel, которая организовала впечатляющее световое шоу на открытии зимних Олимпийских игр в этом году.

    Как пишет South China Morning Post, несмотря на то, что часть шоу прошла, как и планировалось, под конец некоторые фигуры выстроить все же не удалось: причины неудачи в Ehang обещает раскрыть в ближайшие несколько дней.

    Читайте также: Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    технології рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ