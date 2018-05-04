Рекорд: в Китае запустили одновременно 1374 дрона

Летательные аппараты, оснащенные разноцветными фонариками, поднялись на высоту 100-260 метров

В ходже масштабного светового шоу в Китае в небо было запущено 1374 дрона. На протяжении 13 минут они показали эффектное шоу. Организацией проекта занималась компания Ehang Egret. Шоу проходило в китайском городе Сиань над городской стеной. Изначально в воздух на высоту от 100 до 260 метров. Вместе они создали в небе 1200-метровую световую завесу.



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Световое шоу при участии дронов

Летательные аппараты, оснащенные разноцветными фонариками, поднялись на высоту 100-260 метров

В ходже масштабного светового шоу в Китае в небо было запущено 1374 дрона. На протяжении 13 минут они показали эффектное шоу.

Организацией проекта занималась компания Ehang Egret. Шоу проходило в китайском городе Сиань над городской стеной. Изначально в воздух на высоту от 100 до 260 метров. Вместе они создали в небе 1200-метровую световую завесу.

А после этого они показали яркий спектакль из множества геометрических фигур. В Книгу рекордов Гиннеса световое шоу в Китае было занесено 1 мая. Ранее рекордсменом в этом направлении была компания Intel, которая организовала впечатляющее световое шоу на открытии зимних Олимпийских игр в этом году.

Как пишет South China Morning Post, несмотря на то, что часть шоу прошла, как и планировалось, под конец некоторые фигуры выстроить все же не удалось: причины неудачи в Ehang обещает раскрыть в ближайшие несколько дней.

Джерело: Bird In Flight