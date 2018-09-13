Скат ухватился мертвой хваткой за гениталии туриста. [ВИДЕО]



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Так себе отдохнул на пляже

Досадный инцидент произошел в китайской провинции Хайнань. Мужчина часто приходил на пляж отдохнуть, поплавать и насладиться тропической природой. Но в тот день что-то пошло не так. Во время очередного купания, мужчина почувствовал острую боль в области гениталий. Выйдя на берег, он обнаружил, что в его трусы залез скат. На видео видно, как спасатели пытаются освободить мужчину, но у них это получилось не сразу. Свидетели утверждают, что скат умер на пляже.

Джерело: mirror.co.uk