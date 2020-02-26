В сети появилось видео со съемок фильма «007: Не время умирать»



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Фильм «007: Не время умирать»

За месяц до релиза фильма в сети появилось видео со съемок

Краткий промо-ролик со съемок фильма «007: Не время умирать» опубликовала студия Universal Pictures на своем ютуб-канале.

Видео сопровождается голосом режиссера Фукунага, который рассказывает о производстве ленты.

По его словам, в 25 части франшизы, а также последнем фильме с Дэниэлом Крейгом, Джеймсу Бонду суждено встретиться с наиболее опасным злодеем за все время бондианы.

Враг будет очень сильным и умным. Вероятно, даже превзойдет самого агента 007.

Фукунага также добавил, что для него было сверхважно заново раскрыть главного героя и показать фанатам франшизы, кем он стал.

Напомним, по сюжету фильма «007: Не время умирать» Джеймс Бонд решает уйти на пенсию и наслаждаться спокойной жизнью, однако на горизонте появляется враг, который угрожает мировой безопасности. Поэтому агент 007 готов поспешить на помощь.