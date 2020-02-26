  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    В сети появилось видео со съемок фильма «007: Не время умирать»

    • Розсилка
    В сети появилось видео со съемок фильма «007: Не время умирать»
    Фильм «007: Не время умирать»

    За месяц до релиза фильма в сети появилось видео со съемок

    Краткий промо-ролик со съемок фильма «007: Не время умирать» опубликовала студия Universal Pictures на своем ютуб-канале.

    Видео сопровождается голосом режиссера Фукунага, который рассказывает о производстве ленты.

    По его словам, в 25 части франшизы, а также последнем фильме с Дэниэлом Крейгом, Джеймсу Бонду суждено встретиться с наиболее опасным злодеем за все время бондианы.

    Враг будет очень сильным и умным. Вероятно, даже превзойдет самого агента 007.

    Фукунага также добавил, что для него было сверхважно заново раскрыть главного героя и показать фанатам франшизы, кем он стал.

    Напомним, по сюжету фильма «007: Не время умирать» Джеймс Бонд решает уйти на пенсию и наслаждаться спокойной жизнью, однако на горизонте появляется враг, который угрожает мировой безопасности. Поэтому агент 007 готов поспешить на помощь.

    знаменитости кино время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ