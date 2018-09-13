Японцы научили собаку выговаривать «есть» и «гамбургер»



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На самом деле, полный предрассудков песик, боялся, что его съедят и молил о пощаде

Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»). Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.

Джерело: meduza.io