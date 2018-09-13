Японцы научили собаку выговаривать «есть» и «гамбургер»
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Розсилка
На самом деле, полный предрассудков песик, боялся, что его съедят и молил о пощаде
Сиба-ину по имени Бени научился повторять за своей хозяйкой слова на японском: например, «taberu» («есть») и «hanbagu» («гамбургер»). Выходит очень убедительно, хотя иногда питомец упрямится и вместо работы над произношением начинает лаять или подвывать. Важно, что своего он добивается: в конце ролика сиба получает угощение за свои старания.
紅が喋る「食べる」が「ハンバーグ」「アイラブユー」等に聞こえるという意見もあり、ならば「食べる」「ハンバーグ」を分けて喋れるようにしよう！と思ってやってみました— beni_shiba (@a_t_k123) 1 сентября 2018 г.
私はできてると自己満足です pic.twitter.com/cnPQY552I0
Джерело: meduza.io