Експерт розповіла про тенденції на ринку праці за І півріччя цього року



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Світлина з відкритих джерел

Перше півріччя 2018 року – відносно стабільний період на ринку праці України. Так, чверть роботодавців повідомили про стабільну роботу бізнесу, ще чверть зауважила, що їм довелося зустрітися із низкою випробувань, які вдалося успішно подолати. Варіації у кількості вакансій та резюме відбувалися, але були незначними за винятком підвищення активності у лютому, порівняно з січнем. Про це розповіла Катерина Криворученко, керівник експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За її словами, більшою мірою набір персоналу відбувався з метою замінити тих, хто пішов. Хоча були компанії, в яких набирали нових співробітників у зв’язку із розширенням бізнесу.

Регіональна структура вакансій та резюме лишилася без змін.

«До ТОП-5 областей увійшли Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. По містах найбільша кількість як вакансій, так і резюме представлена у столиці. У Києві шукали в основному спеціалістів сфер «ІТ, телеком», «Продажі», «Маркетинг». Тоді як в регіонах у трійку провіднихзамість сфери «Маркетинг» увійшла сфера «Виробництво», - розповідає Криворученко.

У структурі попиту та пропозиції, як і минулого року, найбільша кількість вакансій пропонувалася у сферах «Продажі», «ІТ, телеком» та «Маркетинг». У цих сферах відбувався активний пошук фахівців. Серед пошукачів найбільш наповнений напрямок «Початок кар’єри». Також доволі широко представлені сфери «ІТ, телеком» та «Продажі».

«Конкуренція на ринку праці у першому півріччі перебувала на рівні 3-4 людини на 1 вакантне місце (hh-індекс – співвідношення кількості резюме до кількості вакансій).До ТОП-5 сфер з найвищою конкуренцією у І півріччі 2018 року увійшли «Вищий менеджмент», «Видобуток сировини», «Початок кар’єри, студенти», «Юристи» та «Мистецтво, медіа, розваги». Ці сфери були конкурентними і 2017 року», - продовжує експерт.

Аналіз ринку праці за галузями показує, що найвища конкуренція впродовж останніх років залишається у категорії «Вищий менеджмент» – близько 13 осіб на одне місце. До ТОП-5 також увійшли «Видобуток сировини», «Початок кар’єри, студенти», «Юристи» та «Мистецтво, медіа, розваги». Мінімальна конкуренція у першому півріччі спостерігалася у таких сферах,як «Автомобільний бізнес», «Консультування», «Страхування», «Робітничий персонал», «Інсталяція та сервіс».

У І півріччі 2018 року частина роботодавців піднімали заробітну плату своїм працівникам. Третина опитаних зазначила, що в їхніх компаніях підвищили зарплату всім співробітникам без винятку; у 30% – підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI. Ще третина респондентів зауважили, що у компаніях, де вони працюють, не переглядали заробітну плату. І хоча більшість роботодавців заявляють про збільшення заробітних плат, підвищення не були значними: в основному йдеться про зростання на 5-10%.

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