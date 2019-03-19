Лутковська презентувала посібник про міжнародні стандарти прав людини у роботі журналістів.



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Не секрет, що в пошуках сенсацій представники засобів масової інформації часто стають заручниками спочатку слави, а потім – судової системи.

Під час підготовки журналістських матеріалів працівники ЗМІ часто свідомо чи несвідомо порушують міжнародні стандарти прав людини, зокрема порушення права інших на повагу до приватного життя, на презумпцію невинуватості, на свободу сповідувати свою релігію. Це може стати приводом для судових позовів проти журналістів. Уникнути неприємної ситуації має на меті посібник «Міжнародні стандарти прав людини. Журналістика», який створила група фахівців з Українського інституту з прав людини. Про це розповіла Валерія Лутковська, співвзасновниця Українського інституту з прав людини, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018), під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Валерія Лутковська, співзасновниця Українського інституту з прав людини, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018)

«Перед вами зараз не просто черговий посібник, яких вже видано безліч. Перед вами – наша авторська розробка, покликана, з одного боку, зацікавити читача світом стандартів в сфері прав людини, з іншого – надати професійним журналістам підстави для роздумів. Не секрет, що в пошуках сенсацій представники засобів масової інформації часто стають заручниками спочатку слави, а потім – судової системи. В нашому світі шаленого накопичення інформації порушити права інших, намагаючись реалізувати своє право на свободу вираження поглядів, - легко, на жаль», - говорить Лутковська.

На думку Уповноваженої ВРУ з прав людини (2012 – 2018), найціннішим скарбом в нашому швидкоплинному світі - знання, за допомогою яких можна захистити своє право на свободу вираження і не порушити права інших на повагу до приватного життя, на презумпцію невинуватості, на свободу сповідувати свою релігію тощо.

«У посібнику розповімо, які межі розсуду має держава в частині втручання в свободу враження поглядів, а також як держава має шукати баланс між правом на приватне життя і свободою слова. Ми порадимо, як висвітлювати судові процеси і розслідування в кримінальних справах, які так подобаються глядачам, так, щоб не порушити право на справедливий судовий розгляд. Зрозуміло, що ми не змінимо правила гри в професійному середовищі, але ми покажемо, яке значення має відігравати преса в демократичному суспільстві, в державі, чия діяльність ґрунтується на принципах верховенства права. Ми дуже сподіваємось, що крок за кроком ми разом з вами створимо професійні стандарти, які відповідатимуть європейським стандартам в галузі прав людини. Це й є головна мета нашого посібника, який розробляла найкраща команда професіоналів в сфері прав людини для вас, професіоналів в сфері журналістики», - продовжує Лутковська.

Ознайомитися з посібником тут.

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