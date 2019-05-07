Політика США у Венесуелі провалилася?



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Протести у Венесуелі Світлина з відкритих джерел

Найкращим варіантом вирішення кризи в цій країні Латинської Америки залишається посередництво за участю інших країн регіону

Політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася. Таку оцінку дав заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

Фактично на сьогодні можна констатувати те, що політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася.

«Не спрацювала в тому числі і спроба змінити владу 30 квітня 2019 року після попередніх перемовин венесуельської опозиції із військовими, розвідкою і судовою гілкою влади. Важливим є і те, що Вашингтон, ввівши наприкінці січня 2019 року санкції проти венесуельської нафтової компанії PDVSA, вичерпав практично невійськові інструменти впливу на ситуацію. Адміністрація Дональда Трампа таким чином опинилася в важкій ситуації – або вона визнає, що нинішній курс на зміну режиму Мадуро провалився і втрачає таким чином обличчя, або вдається до військової операції», - каже Бєлєсков.

На його переконання, останній варіант несе значні ризики – може в тому числі дискредитувати опозицію у Венесуелі. Найкращим варіантом вирішення кризи в цій країні Латинської Америки залишається посередництво за участю інших країн регіону як це мало місце в Нікарагуа в 1980-х роках.