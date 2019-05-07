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    Прес-центр «Главкома»

    Політика США у Венесуелі провалилася?

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    Протести у Венесуелі - Політика США у Венесуелі провалилася?
    Протести у Венесуелі
    Світлина з відкритих джерел

    Найкращим варіантом вирішення кризи в цій країні Латинської Америки залишається посередництво за участю інших країн регіону

    Політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася. Таку оцінку дав заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики
    Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

    Фактично на сьогодні можна констатувати те, що політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася.

    «Не спрацювала в тому числі і спроба змінити владу 30 квітня 2019 року після попередніх перемовин венесуельської опозиції із військовими, розвідкою і судовою гілкою влади. Важливим є і те, що Вашингтон, ввівши наприкінці січня 2019 року санкції проти венесуельської нафтової компанії PDVSA, вичерпав практично невійськові інструменти впливу на ситуацію. Адміністрація Дональда Трампа таким чином опинилася в важкій ситуації – або вона визнає, що нинішній курс на зміну режиму Мадуро провалився і втрачає таким чином обличчя, або вдається до військової операції», - каже Бєлєсков.

    На його переконання, останній варіант несе значні ризики – може в тому числі дискредитувати опозицію у Венесуелі. Найкращим варіантом вирішення кризи в цій країні Латинської Америки залишається посередництво за участю інших країн регіону як це мало місце в Нікарагуа в 1980-х роках. 
    США політика Вашингтон
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