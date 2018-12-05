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    Українців закликали писати листи військовополоненим морякам (адреси)

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    <p>Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції &laquo;#письмо_в_СИЗО_Лефортово&raquo;</p> - Українців закликали писати листи військовополоненим морякам (адреси)

    Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції «#письмо_в_СИЗО_Лефортово»

    Фото: Главком/Станіслав Груздєв

    25 листопада 2018 екіпажі трьох військових кораблів ВМС ЗСУ були захоплені Чорноморським флотом РФ у Керченській протоці. У полоні опинилося 24 українських військовослужбовця. Наразі вони всі в СІЗО в Москві. Громадяни України повинні полоненим написати листи. Таке прохання озвучила Олена Солоніна, ведуча телеканалу UA Крим, співорганізатор акції «#письмо_в_СИЗО_Лефортово» , під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Активістка звертає увагу на певні правила написання листів. «Листи писати тільки російською мовою від руки. Категорично забороняється писати про політику, про російську агресію, про ситуацію в зоні проведення ООС, не пишемо, що Путін х@ло, а також не малюємо нашу символіку. Писати треба звичайні прості листи про життя, про погоду, як пройшов ваш день, смішні історії, що трапилися з вами», - говорить Солоніна.

    Ці правила важливі, адже всі листи проходять перлюстрацію, тобто цензор в СІЗО має право відкрити лист і прочитати його.

    Писати на адресу: Россия, 111020, г. Москва, Лефортовский вал, д. 5, ФКУ СИЗО-2 УФСИН по г. Москве, ФИО получателя.

    Солоніна зазначає, що потрібно вказувати повне прізвище, ім’я та по-батькові.

    Кому:

    Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск»:

    Мокряку Роману Николаевичу;

    Безъязычному Юрию Юрьевичу;

    Артеменко Андрею Анатольевичу;

    Эйдеру Андрею Дмитриевичу;

    Головашу Богдану Олеговичу;

    Гриценко Денису Владимировичу;

    Экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Никополь»:

    Небылице Богдану Павловичу;

    Зинченко Вячеславу Анатольевичу;

    Цыбизову Сергею Андреевичу;

    Костишину Владиславу Анатольевичу;

    Экипаж рейдового буксира «Яны Капу»:

    Мельничуку Олегу Михайловичу;

    Власюку Михаилу Борисовичу;

    Беспальченко Виктору Анатольневичу;

    Терещенко Владимиру Анатольевичу;

    Семидоцкому Евгению Витальевичу;

    Лесовому Владимиру Владимировичу;

    Шевченко Андрею Анатольевичу;

    Варимезу Владимиру Константиновичу;

    Чулибе Сергею Романовичу;

    Будзыло Юрию Александровичу;

    «Важливо не вибирати собі улюбленців, адже ми любимо всіх! Тому і писати треба абсолютно всім», - звертає увагу Солоніна.

    Вона також зазначає, що до свого листа варто також вкласти у конверт один чистий конверт. Чисті конверти часто в дефіциті в СІЗО і арештовані дуже їх потребують.

    Переглянути запис прес-конференції

    Рекомендуємо також прослухи запис прес-конференції за участі Антона Кориневича, юрист-міжнародник, доцент, кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, який розказав про правовий статус українських моряків, яких ВМС РФ (пірати) взяли в полон, аналіз Женевської Конвенції та додаткового протоколу до неї

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