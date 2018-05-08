Українські вчені вперше провели ребальзамування хірурга Миколи Пирогова, ліквідувавши монополію на такі роботи московського мавзолею

У 2016 році виникло питання щодо ребальзамування тіла хірурга Миколи Пирогова. З листопада 2017 року над цими роботами працювали виключно українці вчені, які започаткували українську систему ре бальзамування, ліквідувавши таким чином монополію на цей вид робіт працівників московського мавзолею. Про це розповів Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, єдиний спеціаліст в Україні, хто володіє технологією полімерного бальзамування (пластинації), і входить до складу комісії Національного музею-садиби М.І. Пирогова зі збереження тіла видатного вченого М. Пирогова, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

У 2016 році постало питання про черговий етап ребальзамування тіла видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова. Він зберігається в усипальниці на території музею–садиби у місті Вінниця. «З 1978 року тілом Пирогова почали опікуватися працівники мавзолею Леніна. (Спеціалізується на цій роботі науково-дослідний та



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У 2016 році виникло питання щодо ребальзамування тіла хірурга Миколи Пирогова. З листопада 2017 року над цими роботами працювали виключно українці вчені, які започаткували українську систему ре бальзамування, ліквідувавши таким чином монополію на цей вид робіт працівників московського мавзолею. Про це розповів Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, єдиний спеціаліст в Україні, хто володіє технологією полімерного бальзамування (пластинації), і входить до складу комісії Національного музею-садиби М.І. Пирогова зі збереження тіла видатного вченого М. Пирогова, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

У 2016 році постало питання про черговий етап ребальзамування тіла видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова. Він зберігається в усипальниці на території музею–садиби у місті Вінниця.

«З 1978 року тілом Пирогова почали опікуватися працівники мавзолею Леніна. (Спеціалізується на цій роботі науково-дослідний та навчально-методичний центр біомедичних технологій Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР), який розташований в Москві. Його працівники підтримують в належному стані тіла Леніна, Кім Ір Сена, Кім Чен Іра, Хо Ши Міна – Главком) За часів Радянського Союзу тіло Миколи Пирогова возили до Москви, а з 1994 року вчені-працівники мавзолею приїздили до музею і проводили ребальзамування безпосередньо у Вінниці. Коли Пирогова забирали в Москву, то було написано великий звіт що саме і як робили, але конкретної рецептури і деталей не було. Усе тримали в секреті. Більше того, навіть, коли робили ребальзамуванння на місці в Україні, то українську сторону – вчених з вінницького національного мед університету - не пускали до лабораторії. Вони тільки готували все необхідне, а от до процесу не підпускалися», - зауважує член групи.

В російських ЗМІ звучали думки, що Україна втратить тіло Пирогова і нічого не зможе зробити без Росії. Проте з 9 листопада 2017 року почалася робота української комісії Національного музею-садиби М.І. Пирогова зі збереження тіла видатного вченого М. Пирогова. «Вся наша команда взяла на себе відповідальність. Адже могло щось піти не так. Тим більше в Україні ніхто не займався бальзамуванням на такому рівні. Так, звісно, проводять бальзамування людей, але на дуже короткий термін до поховання», - продовжує вчений.

За словами Мельника, процес ребальзамації пройшов успішно. Тіло набрало 2,5 кг. Це означає, що кожна клітина всотувала бальзамуючу речовину. Колір шкіри став світлішим. На роботи потрібно було 200 тисяч гривень. В.о. міністра охорони здоров’я У. Супрун висловилася про недоцільність проведення таких робіт. Тому кошти збиралися спільними зусиллями директора музею-садиби Пирогова, мера Вінниці, очільника Вінницької ОДА та безпосередньо громадян. 20 квітня 2018 року тіло Пирогова буде виставлено назад у склеп.

«Між іншим кітель, в якому одягнений Пирогов зараз, його різний, він його носив ще за життя. Якщо уже 137 років немає самого хірурга, то уявіть, скільки років цьому кітелю. А він в дуже гарному стані: ні моль не поточила, ні нитки не протрухлявіли, одним словом, якісне англійське сукно», - говорить Мельник.

У світі всього є три види бальзамування: радянська (російська), китайська, іспанська. Усі вони були винайдені у ХХ столітті. А в ХХІ столітті сформувалася українська система ребальзамування. «Ми розробили свій комбінезон, в якому знаходиться тіло, щоб воно було в бальзамуючій речовині. Оскільки від української сторони завжди приховувався розчин речовини, тому ми створили власний рецепт. У цьому інновація, і значення нашої роботи полягає не тільки, щоб зберегти тіло людини світового значення, а й для медичної науки», - зазначає вчений.

Олег Мельник не приховує, що пишається українською командою, яка долучилася до процесу ребальзамування тіла видатного хірурга та вченого Миколи Пирогова. Адже вони так би мовити втерли носа російським колегам, які не вірили в успіх їхньої роботи.

«Коли ми завершили всі роботи, я подзвонив своєму приятелю в Санкт-Петербуг і поділився нашим успіхом. На що він мені відповів, «ті не розумієш, що ви зробили! Ви поламали монополію московського мавзолею!»

Усього ребальзамувань тіла Пирогова було проведено дев’ять разів. Останній раз у 2011 році.

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