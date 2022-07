«Евертон» оригінально нагородив уболівальника за допомогу українцям

Англійський футбольний клуб «Евертон» оригінально нагородив свого уболівальника, котрий допомагав українським біженцям. На останніх хвилинах товариського матчу проти «Динамо» ліверпульці випустили на поле Пола Стреттона. Він реалізував призначене у ворота українців пенальті. Щоправда, до протоколу матчу цей гол не увійшов.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



