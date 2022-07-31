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«Евертон» оригінально нагородив уболівальника за допомогу українцям

Надія Карбунар
Сьогодні, 08:55 glavcom.ua
«Евертон» оригінально нагородив уболівальника за допомогу українцям
Пол Стреттон реалізував гол мрії
фото з відкритих джерел

Полу Стреттону дозволили реалізувати пенальті у грі проти «Динамо»

Англійський футбольний клуб «Евертон» оригінально нагородив свого уболівальника, котрий допомагав українським біженцям. На останніх хвилинах товариського матчу проти «Динамо» ліверпульці випустили на поле Пола Стреттона. Він реалізував призначене у ворота українців пенальті. Щоправда, до протоколу матчу цей гол не увійшов.

44-річний Пол Стреттон у березні взяв відпустку на роботі, він працює у міськраді слідчим з питань шахрайства. Чоловік поїхав на кордон України в Перемишлі. Там він зустрічав українців, які втікали від війни. І щовечора по кілька годин роздавав українцям шоколадки.

«Ми стоїмо прямо на кордоні, тому перше, що діти бачать, коли в'їжджають до Польщі, це нас. У них посмішка на обличчі та беруть стільки шоколаду, скільки хочуть», – розповідав Пол ЗМІ у березні.

«Евертон» оригінально нагородив уболівальника за допомогу українцям фото 1

Спочатку українці недовірливо ставилися до Пола та його брата. І солодощі брали неохоче. Він згадує, що діти були такими ввічливими, що брали лише одну шоколадку, хоча Пол давав солодощів досхочу. А коли хтось брав дві, то мати відтягувала дитину. Довелося англійцю йти на лайфхак.

«Нам довелося почати вчити українську мову якнайшвидше, щоб просто сказати «ні, все нормально». І ми вивчили слова для мами, тож діти отримували маленьку порцію шоколаду, а мама – велику», – розповідає Пол.

Таким чином англієць дарував миті щастя малечі з України. На цьому він не зупинився. Продовжував допомагати.

І ось за кілька місяців добро повернулося. У житті Пола Стреттона сталося те, про що мріють мільйони вболівальників по всьому світу: вийти у футболці улюбленої команди на домашній стадіон і забити гол супротивнику. Гол усього життя.

Нагадаємо, київське «Динамо» поступилося англійському «Евертону» в товариському матчі, який відбувся під гаслом «Match for Peace! Stop the War!». Зустріч на стадіоні «Гудісон Парк» у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо».

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