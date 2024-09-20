Українські олімпійці отримають виплати за 4-6 місця в Парижі

На Іграх у Парижі 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови про заохочення спортсменів та їх тренерів за виступ на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Мова йде про атлетів, які посіли 4-6 місця, а також їхніх тренерів. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Окремо наголошується, що дане рішення буде реалізовано у рамках попередньо затвердженого бюджету та не потребує виділення додаткових бюджетних коштів.

Постанова передбачає наступні одноразові виплати:

4 місце – 250 тис. грн

5 місце – 200 тис. грн

6 місце – 150 тис. грн

На Іграх у Парижі 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте. Вони отримали дипломи від Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, збірна України на Олімпійських іграх-2024 завоювала 12 медалей. Зокрема, Україна здобула три «золота» – командне у фехтуванні (Харлан, Комащук, Кравацька, Бакастова), з легкої атлетики у стрибках у висоту (Магучіх), з боксу у вазі до 80 кг (Хижняк).

Повний перелік нагород Олімпіади-2024 для України

Золото

Срібло

Бронза

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року були першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.