Українські олімпійці отримають виплати за 4-6 місця в Парижі
На Іграх у Парижі 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови про заохочення спортсменів та їх тренерів за виступ на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Мова йде про атлетів, які посіли 4-6 місця, а також їхніх тренерів. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.
Окремо наголошується, що дане рішення буде реалізовано у рамках попередньо затвердженого бюджету та не потребує виділення додаткових бюджетних коштів.
Постанова передбачає наступні одноразові виплати:
- 4 місце – 250 тис. грн
- 5 місце – 200 тис. грн
- 6 місце – 150 тис. грн
На Іграх у Парижі 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте. Вони отримали дипломи від Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо, збірна України на Олімпійських іграх-2024 завоювала 12 медалей. Зокрема, Україна здобула три «золота» – командне у фехтуванні (Харлан, Комащук, Кравацька, Бакастова), з легкої атлетики у стрибках у висоту (Магучіх), з боксу у вазі до 80 кг (Хижняк).
Повний перелік нагород Олімпіади-2024 для України
Золото
- Жіноча збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)
- Олександр Хижняк (бокс, вагова категорія до 80 кілограмів)
Срібло
- Сергій Куліш (кульова стрільба, малокаліберна ґвинтівка з 50 метрів з трьох положень)
- Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кілограмів)
- Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування, каное-двійка, 500 метрів)
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, вагова категорія до 62 кілограмів)
Бронза
- Ольга Харлан (фехтування на шаблях, особиста першість)
- Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту)
- Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, вагова категорія до 97 кілограмів)
Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.
Ігри 2024 року були першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.
До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.
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