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Зеленський зустрівся з паралімпійцями (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з паралімпійцями (фото, відео)
Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За результатами змагань, Україна здобула 82 медалі та посіла сьоме місце у загальному медальному заліку та п’яте за кількістю нагород

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі.

За результатами змагань, Україна здобула 82 медалі та посіла сьоме місце у загальному медальному заліку та п’яте за кількістю нагород. На цьогорічних Іграх Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту. 65 спортсменів везуть додому щонайменше одну нагороду. А 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024. 

Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19). Крім того, Україна вперше завоювала медаль у голболі.

«138 спортсменів у 17 видах спорту – кожен і кожна. Всі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових», – наголосив президент.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави зазначив, що Україна пишається всіма своїми спортивними героями, адже паралімпійці ще раз продемонстрували світові, що українці – нація сильних людей. Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання. 

«Дякую вам за цю вашу силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І дякую всій нашій команді України – кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру, усім вам. Україна пишається вами», – додав він.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України завершила виступи на Іграх-2024. У неділю, 8 вересня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, які проходили у Парижі. За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі

Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за золото вигравали $125 тис. За срібло та бронзу ці суми складали $80 тис. та $55 тис. відповідно.

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Теги: Збірна України паралімпійські ігри Володимир Зеленський президент державні нагороди

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