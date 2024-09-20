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Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки
Ліванці відмовляються від користування технікою
фото із відкритих джерел

NYT: ліванці відмовляються від гаджетів після масового вибуху техніки

Мешканці Лівану після масових вибухів техніки відключають телефони та інші пристрої через страх нових інцидентів. Про це пише газета The New York Times. Громадяни країни також відключили інвертори та сонячні батареї, з підозрою вони ставляться навіть до радіонянь, телевізорів та ноутбуків.

За даними газети, після атаки лікарні переповнені постраждалими, це серйозно порушило роботу системи охорони здоров'я. Масові вибухи техніки перетворили повсякденне життя ліванців на «сцени паніки та насильства», йдеться у статті.

Нагадаємо, Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерела.

До слова, японська компанія-виробник радіообладнання ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані рацій із її логотипом.Американські та близькосхідні ЗМІ опублікували фото рацій ICOM, що опинилися в їхньому розпорядженні.

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Теги: вибух Ізраїль вибухівка Ліван

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