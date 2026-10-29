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Ткаченко відзначився кидком майже з центру майданчика у матчі Єврокубку (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ткаченко відзначився кидком майже з центру майданчика у матчі Єврокубку (відео)
Ткаченко відіграв майже 18 хвилин, набрав 15 очок

«Рігас Зеллі» Ткаченка на виїзді здолав іспанський «Бургос»

Іван Ткаченко продемонстрував яскраву гру у матчі Єврокубка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Рігас Зеллі» Ткаченка на виїзді здолав іспанський «Бургос» 79:71.

Українець відіграв майже 18 хвилин, набрав 15 очок (3/3 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 2 підбирання, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 1 фолі. Рейтинг ефективності склав +18 – найкращий в команді.

Також Ткаченко відзначився яскравими хайлайтами – данком і баззером в кінці другої чверті фактично з центру майданчика.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол Іван Ткаченко

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