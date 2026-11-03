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Клуб Святослава Михайлюка зазнав шостої поразки у сьомій грі в НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб Святослава Михайлюка зазнав шостої поразки у сьомій грі в НБА
Святослав Михайлюк відіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очки
фото: Getty Images

«Джаз» Михайлюка невдало розпочали сезон

Захисник збірної України  збаскетболу Святослав Михайлюк зіграв черговий матч регулярного чемпіонату НБА за «Юту» проти Сан-«Антоніо», який його команда програла 97:119. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець відіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очки (0/3 двоочкові, 1/4 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 фолах.

«Джаз» невдало розпочали сезон, зазнавши вже шостої поразки в семи матчах

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: «Юта Джаз» Святослав Михайлюк НБА баскетбол

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