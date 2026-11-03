Клуб Святослава Михайлюка зазнав шостої поразки у сьомій грі в НБА

Святослав Михайлюк відіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очки

«Джаз» Михайлюка невдало розпочали сезон

Захисник збірної України збаскетболу Святослав Михайлюк зіграв черговий матч регулярного чемпіонату НБА за «Юту» проти Сан-«Антоніо», який його команда програла 97:119. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець відіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очки (0/3 двоочкові, 1/4 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 фолах.

«Джаз» невдало розпочали сезон, зазнавши вже шостої поразки в семи матчах

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).