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Святослав Михайлюк набрав шість очок у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Святослав Михайлюк набрав шість очок у поєдинку НБА
Святослав Михайлюк провів на паркеті 17 хвилин, набрав 6 очок, зібрав 3 підбирання
фото: Getty Images

«Джаз» Михайлюка зазнали поразки в овертаймі

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк набрав 6 очок за «Юту» в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Пеліканс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Джаз» зазнали поразки в овертаймі з рахунком 113:120.

Українець провів на паркеті 17 хвилин, реалізував 3/5 двоочкові, 0/3 триочкові, зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав +12, що є найкращим результатом у складі «Юти».

Цієї ночі «Південна Індіана» розгромила «Померойс» у NCAA. Максим Грищук провів на майданчику 20 хвилин і став одним із найрезультативніших гравців команди. Він набрав 14 очок (6/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 7 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 2 фолах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

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