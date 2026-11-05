Святослав Михайлюк набрав шість очок у поєдинку НБА

«Джаз» Михайлюка зазнали поразки в овертаймі

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк набрав 6 очок за «Юту» в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Пеліканс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Джаз» зазнали поразки в овертаймі з рахунком 113:120.

Українець провів на паркеті 17 хвилин, реалізував 3/5 двоочкові, 0/3 триочкові, зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав +12, що є найкращим результатом у складі «Юти».

Цієї ночі «Південна Індіана» розгромила «Померойс» у NCAA. Максим Грищук провів на майданчику 20 хвилин і став одним із найрезультативніших гравців команди. Він набрав 14 очок (6/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 7 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 2 фолах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).