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Став відомий попередній склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Став відомий попередній склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин потрапили до попереднього складу збірної України з біатлону
фото: Дмитро Євенко

До Контіолахті попередньо відправляться всі лідери українського біатлону

З'явився попередній склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону, який пройде 24-29 листопада у Контіолахті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наказ Міністерства молоді та спорту України

Хто потрапив до заявки? 

Згідно з документом від 19 жовтня 2026 року, до Фінляндії планують відправити 11 біатлоністів, які представлятимуть Україну на першому етапі Кубка світу. До складу команди увійшли лідери минулого сезону Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, а також Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Олена Городна. Саме на цих спортсменів тренерський штаб робить основну ставку в перегонах нового сезону.

Особливою новиною стала можливість повернутися на старт для легендарної Юлії Джіми. Цього сезону вона повністю пропустила літній біатлон, не змагаючись ані на чемпіонаті України, ані на інших стартах. Через це її включення до заявки викликало чималий інтерес. Однак таке рішення виглядає цілком логічним, бо програма етапу в Контіолахті передбачає індивідуальну гонку, а це коронна дисципліна чемпіонки Олімпіади-2014, де Джіма неодноразово демонстувала гарні результати.

Варто також відзначити, що сезон на Кубку світу розпочне Тарас Лесюк. У внутрішній конкуренції він випередив Дениса Насика та Артема Тищенка, які цього разу залишилися поза складом. Для Лесюка перші етапи стануть важливими, бо у разі ненайкращих виступів він може бути відправлений на Кубок IBU, а замість нього на Кубку світу можуть змагатися згадані Насико чи Тищенко або Богдан Цимбал, який обрав Кубок IBU для вкатування у сезон. 

Попередній склад збірної України з біатлону 

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Борковський
  • Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина, Юлія Джіма

Програма етапу Кубка світу в Контіолахті 

  • 26 листопада 2026. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки
  • 27 листопада 2026. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
  • 28 листопада 2026. Одиночна змішана естафета
  • 28 листопада 2026. Змішана естафета
  • 29 листопада 2026. Спринт (10 км), чоловіки
  • 29 листопада 2026. Спринт (7,5 км), чоловіки

Нагадаємо, що на Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів

Теги: біатлон Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Тарас Лесюк Антон Дудченко Богдан Цимбал Христина Дмитренко Олександра Меркушина Віталій Мандзин

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