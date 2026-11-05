Спортивний арбітражний суд пояснив своє рішення допустити Росію до міжнародного хокею

CAS задовольнив апеляцію Росії щодо свого відсторонення

Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав, що його рішення на користь повернення Росії до міжнародних хокейних змагань викликало неоднозначну реакцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аргументи CAS на користь допуску Росії

У п’ятницю CAS задовольнив апеляцію Російської федерації хокею на рішення Міжнародної федерації хокею яка не допускала російські команди до змагань у сезоні 2026/27. У заяві суду зазначили, що IIHF не надала достатніх доказів для юридичного обґрунтування відсторонення Росії. Також CAS наголосив, що організаційні наслідки рішення не були належно підтверджені доказами, а сама IIHF не просила суд розглядати їх під час провадження.

«CAS як незалежна спортивна арбітражна інституція ухвалює рішення з огляду на юридичну сутність апеляції та виключно на підставі аргументів і доказів, поданих сторонами», – йдеться у заяві. У суді додали, що не можуть запроваджувати заходи, яких сторони не вимагали. За його словами, і Російська федерація хокею, і IIHF знали, які юридичні питання розглядатимуться, а також усвідомлювали можливі наслідки задоволення або відхилення апеляції.

Реакція світу на допуск Росії

IIHF висловила розчарування рішенням CAS. У федерації наполягають, що відсторонення російських команд було необхідним для захисту безпеки учасників і збереження чесності змагань. У середу організація повторно заявила про незгоду з вердиктом, попередивши про значні практичні та спортивні труднощі. Підтримала цю позицію і низка країн, зокрема Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Латвія та Чехія, які заявили, що відмовляться грати проти Росії.

Також прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що Росію та Білорусь не допустять до молодіжного чемпіонату світу, який відбудеться в Альберті. Водночас фінське місто Турку пригрозило відмовитися від проведення молодіжного чемпіонату світу 2028 року.

Нагадаємо, що знаменитий автовиробник припинить підтримку Чемпіонату світу з хокею у разі повернення росіян.