Норвезькі біатлоністи тріумфували в змішаній естафеті у фінському Контіолагті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол гонки.

Збірна Норвегії завоювала «золото» зусиллями Марте Йогансен, Марен Кіркейде, Йогана-Олава Ботна та Ветле Шостада Крістіансена. Вони здолали дистанцію за 1:09:00.6 години. Четвірка припустилася п'яти промахів.

Після четвертого вогневого рубежу в лідери вибилася Франція. Однак, Крістіансен реабілітувався за погану стрільбу хорошим лижним ходом. Він обігнав Емільєна Клода та приніс норвежцям перемогу. Доповнила подіум збірна Німеччини.

Кольори національної команди України захищали Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин і Дмитро Підручний. Українці схибили п'ять разів. Від переможців змагань українська збірна відстала на +1:10.7 хвилини.

Кубок світу. Контіолагті, Фінляндія

Змішана естафета

Норвегія (0+5) 1:09:00.6 години Франція (0+4) +10.3 Німеччина (2+8) +31.8

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6. Україна (0+5) +1:10.7

До слова, українка Олександра Меркушина звинуватила тренерський штаб у цькуванні. За її словами, тренерка Оксана Хвостенко постійно образливо відгукується про членів її родини. Подібне нібито відбувалося і в попередні роки.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.