Українка Олександра Меркушина зробила публічним конфлікт із головною тренеркою збірної України Оксаною Хвостенко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Молода біатлоністка пояснила невдалий старт сезону поганою атмосферою у команді. За словами Меркушиної-молодшої, тренерка постійно ображає її та образливо відгукується про членів її родини. Водночас подібне нібито відбувалося і з попередніми штабами національної команди.

«Вважаю, що я була у гарній фізичній формі, що я добре підготувалася до сезону. Наразі мені важко ментально, у нас якась нездорова атмосфера у команді, у мене нездорова атмосфера з тренеркою. Те, що відбувається – у мене немає слів, що собі дозволяє тренерка: обзивати мою сім'ю, інших тренерів, виходити на такі приниження», – заявила спортсменка.

21-річна біатлоністка належить до спортивної родини Меркушиних. Її старша сестра Анастасія теж змагається на рівні Кубка світу. Їхні батьки – Олександр та Ірина – працюють тренерами.

«Які приниження? Починаючи з мого юнацького віку – не знаю, чи заздрість або ж ні – намагаються принижувати мої результати, говорити, що я не достойна, принижувати мою сім'ю, розповідати якісь гидоти. Що Меркушини – зло, гіршої сім'ї в Україні немає. Я працюю зараз у якійсь нездоровій атмосфері», – додала біатлоністка.

Олександра Меркушина взяла участь в синглміксті на етапі Кубка світу в Контіолагті. На фінській землі в парі з Антоном Дудченком вона фінішувала на 18-й сходинці. Сама біатлоністка через промахи пішла на два штрафних кола.

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.