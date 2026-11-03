Чемпіонат світу з ампфутболу 2026: склад збірної України зазнав змін

Чемпіонат світу WAFF відбудеться 13-22 листопада у Сан-Хуан-де-лос-Лагосі (Мексика)

У складі збірної України з ампфутболу, яка готується до виступу на Чемпіонаті світу WAFF 2026, відбулася зміна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Юрій Гапончук долучиться до складу «синьо-жовтих» і замінить Дениса Волинця, який не зможе вирушити з командою на світову першість до Мексики.

Чемпіонат світу WAFF відбудеться 13-22 листопада у Сан-Хуан-де-лос-Лагосі (Мексика). На груповому етапі суперниками збірної України у групі C є Бразилія, Японія та Німеччина. Загалом за титул чемпіона світу змагатимуться 24 національні збірні.

Склад збірної України на Чемпіонат світу WAFF 2026

Воротарі: Михайло Білоросюк («Покрова АМП»), Юрій Дячук («Покрова АМП»), Станіслав Капля («МСК Дніпро»).

Польові гравці: Микола Гатала («Покрова АМП»), Олексій Іншаков («Харків Незламні»), Ярослав Качмар («Покрова АМП»), Вадим Король («Хрестоносці»), Микола Олексієнко («Покрова АМП»), Валентин Осовський («Покрова АМП»), Михайло Соколян («Хрестоносці»), Юрій Сущ («Покрова АМП»), Олександр Чинчлей («Покрова АМП»), Сергій Швидкий («МСК Дніпро»), Дмитро Щегельський («Покрова АМП»), Юрій Гапончук («Бартка»).

Резерв: Микола Іващенко («Бартка»), Дмитро Куць («Покрова АМП»), Володимир Романишин («Бартка»).

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна.

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.