Американський біатлоніст Кемпбелл Райт виграв індивідуальну гонку на етапі Кубка світу 2026/27 у фінському Контіолагті. Про це повідомляє «Главком».

Представник США не мав рівних на 20-кілометровій дистанції. Він не припустився жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Підсумковий час Райта – 46:29.8 хвилини.

Американець вперше в кар'єрі виграв гонку на рівні Кубка світу. Досі найкращим результатом уродженця Нової Зеландії, який перейшов під прапор США, було друге місце. У лютому він виграв «срібло» на етапі в чеському Нове-Мєсто.

Другим фінішував німецький біатлоніст Юстус Штрелов, який припустився одного промаху в першій «стійці». Натомість третім став норвежець Ветле Шостад Крістіансен із двома пострілами в «молоко».

Найкращим серед українських біатлоністів був Віталій Мандзин. Він схибив по разу на другому, третьому та четвертому вогневих рубежах. Тим не менше, українець фінішував у заліковій зоні.

Кубок світу. Контіолагті, Фінляндія

Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

Кемпбелл Райт (0+0+0+0) 46:29.8 хвилини Юстус Штрелов (0+1+0+0) +1:20.1 Ветле Шостад Крістіансен (1+0+0+1) +1:23.2

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18. Віталій Мандзин (0+1+1+1) +3:27.8

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.