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Шукав їжу в смітнику: олімпійський чемпіон з боксу опинився у злиднях

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шукав їжу в смітнику: олімпійський чемпіон з боксу опинився у злиднях
Фелікс Савон переживає дуже важкий період
фото: Anja Goder

У Кубі випадково знайшли титулованого боксера у незвичній локації

Легендарний кубинський боксер Фелікс Савон, який тричі ставав олімпійським чемпіоном, з'явився на відео, на якому чоловік, схожий на колишнього спортсмена, шукає їжу у смітнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ciber Cuba.

Важкі часи для легендарного спортсмена

Історія набула розголосу 11 жовтня, коли сторінка BoxeoCubano у Facebook опублікувала 17-секундний ролик. На записі чоловік відповідає на запитання людини, яка знімає його з автомобіля: «Збираю їжу. Їжу, щоб поїсти». Уже наступного дня відео набрало понад мільйон переглядів.

Користувачі соцмереж почали сперечатися щодо справжності запису та обставин події. Спеціалізоване видання Swing Completo також зауважило, що не змогло незалежно підтвердити особу чоловіка та точні обставини зйомки. Згодом сумніви щодо ситуації частково розвіяв ролик самого Бланко, який показав зустріч із колишнім боксером.

Комік передав Савону коробку зі спагеті, рисом, олією, сухим молоком, квасолею та курятиною, а також гроші. Чоловіки обійнялися. «Я знаю, що багатьом це відео не сподобається, але я роблю це заради християн. Незалежно від того, що зробила ця людина, допоможіть їй і продовжуйте свій шлях», – пояснив Бланко.

Від тріумфів на Олімпіадах до скандалу та ув'язнення

59-річний Савон вважається одним із найвидатніших боксерів-аматорів в історії. Він здобув три поспіль олімпійські золоті медалі – у Барселоні-1992, Атланті-1996 та Сіднеї-2000. Крім того, кубинець шість разів ставав чемпіоном світу в період із 1986-го до 1997 року. За кількістю світових титулів він повторив досягнення свого співвітчизника Теофіло Стівенсона.

Попри пропозиції перейти в професійний бокс, зокрема повідомлення про можливий поєдинок із Майком Тайсоном, кубинська влада не дозволила йому продовжити кар'єру за межами аматорського спорту.

У 2018 році Савона заарештували після заяви родини 12-річного хлопчика про сексуальне насильство. Незалежні медіа повідомляли про вирок приблизно до 11 років ув'язнення, однак кубинська влада офіційно не оприлюднила подробиць судового рішення. Колишній боксер провів у в'язниці майже шість років і наприкінці 2024 року вийшов на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, що культовий боксер провів тренування з президентом Польщі Навроцьким

Теги: бокс

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