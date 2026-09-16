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Онук Мохамеда Алі проведе бій 10 жовтня

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Онук Мохамеда Алі проведе бій 10 жовтня
Американець вийде на ринг вперше за десять місяців
фото: Instagram Ніко Алі Волша

Суперником Ніко Алі Волша стане Тревон Крейкрафт

Американський боксер Ніко Алі Волш, який є онуком легендарного Мохамеда Алі, проведе бій 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком».

26-річний боксер у рінзі щзщзустінеться з співітчизником Тревоном Крейкрафтом, який до сих пір залишається непереможеним (9-0-1, 3 КО).

Нікоол Алі Волш виступає у середній вазі, його статистика виглядає наступним чином: (12-2-1, 5 КО). Останній бій онук легенди провів у грудні 2025 року, тоді він здолав Джеремаю Ссеревваду з Уганди за одностайним рішенням суддів.

Трефон Крейкрафт останній раз виходив у ринг у жовтні минулого року. Тоді він нокаутував Метта Деннінга.

Нагадаємо, що Джервонта Девіс погодився на реванш з Райаном Гарсією, проте виставив умови: компромісна вага до 65,3 кілограм та гонорар у 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, що американського боксера Фернандо Варгаса-молодшого тримають під вартою після ДТП.

Теги: бокс

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