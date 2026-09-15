Джервонта Девіс погодився на реванш з Райаном Гарсією, проте виставив умови

У першому простистоянні американець відправив свого суперника у нокаут

Америкаський боксер Джервонта Девіс погодився на бій з Райаном Гарсією. Про це повідомляє «Главком».

Джервонта готовий вийти у ринг за умови компромісної ваги у 65,3 кілограми. Його початковою позицією були 63,5 кілограм, у той час як Гарсія ставив умову у 66,7 кілограм.

Важливий пунктом є і фінанси: Девіс за реванш з Райаном Гарсією вимагає гонорар розміром у 150 мільйонів євро.

Перший бій між боксерами відбувся ще у 2023 році. Тоді Джервонт Девіс відправив свого опонента у нокаут у сьомому раунді. Для Гарсії ця поразка стала першою у кар'єрі. Наступний раз він поступився через два роки: сильнішим за американця у бою за титул WBA виявився Роландо Ромеро.

Нагадаємо, що американського боксера Фернандо Варгаса-молодшого тримають під вартою після ДТП.