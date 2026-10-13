«Арсенал» – «Лілль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Чемпіон Англії проекзаменує бронзового призера елітного дивізіону Франції

Сьогодні, 13 жовтня 2026 року, лондонський «Арсенал» на арені «Емірейтс» зустрінеться з французьким «Ліллем» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Арсенал» – «Лілль»

Лідером симпатій на 12:30 13 жовтня стали підопічні Мікеля Артети, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «канонірів» запропоновано коефіцієнт 1,22. Натомість на ймовірну звитягу «догів» закладено кеф 13,50. Підсумкову нічию оцінено балом 7,00. Тим часом на несподівану перемогу «Лілля» на виїзді (1:0) виставлено коефіцієнт 20,00. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано кеф 3,30.

Передматчевий стан команд

У стартовому турі Ліги чемпіонів «Арсенал» здобув перемогу над італійським «Наполі» в гостях (1:0). Переможний гол оформив хавбек Едегор. Натомість минулої суботи «каноніри» розібралися з «Лідсом» (2:1) у чемпіонаті Англії. Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Калафйорі та півзахисник Гімарайнс.

Тим часом «доги» на старті головного єврокубка зазнали поразки від севільського «Бетіса» (2:3). Голами відзначилися форвард Уеда та оборонець Александро. Після міжнародної паузи «Лілль» здолав «Гавр» (1:0). Переможний м'яч оформив хавбек Баква.

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Орієнтовні склади команд

«Арсенал»: Рая – Тімбер, Конса, Габріел, Калафйорі – Едегор, Райс, Гімарайнс – Сака, Гаверц, Езе

«Лілль»: Озер – Нгой, Ніанзу, Александро, Вердонк – Андре, Бенталеб – Баква, Гаральдссон, Перрін – Уеда

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнуться вперше. «Арсенал» раніше зіграв 32 поєдинки проти французьких колективів. За плечима різних поколінь «канонірів» 16 перемог і дев'ять нічиїх.

Натомість «Лілль» провів 21 матч проти англійських клубів. «Доги» оформили лише три перемоги. Натомість всі генерації французького колективу зазнали 13 поразок.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Лілль»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».