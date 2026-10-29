«Шахтар» не відпустив Мендосу на матч збірної Венесуели проти Росії

У нинішньому сезоні Глейкер Мендоса провів у складі «Шахтаря» 12 матчів, забив три голи

Донецький «Шахтар» заблокував участь свого венесуельського вінгера Глейкера Мендоси в товариському поєдинку проти збірної РФ, який має відбутися 17 листопада в Краснодарі (РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Solovenex.

За інформацією джерела, керівництво донецького клубу ухвалило принципове рішення не відпускати 24-річного легіонера на гру з росіянами.

У зв'язку з цим під час майбутнього міжнародного вікна Мендоса перебуватиме в розташуванні збірної Венесуели лише на один спаринг – неофіційний матч проти збірної Країни Басків, що пройде 14 листопада.

У нинішньому сезоні Глейкер Мендоса провів у складі «Шахтаря» 12 матчів у всіх офіційних турнірах. У доробку венесуельського вінгера 3 забиті м'ячі та 1 результативна передача.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.