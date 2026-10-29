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Стало відомо, чи поїде грати в Росію футболіст «Шахтаря» Мендоса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи поїде грати в Росію футболіст «Шахтаря» Мендоса
«Шахтар» не відпустив Мендосу на матч збірної Венесуели проти Росії
фото: «Шахтар»

У нинішньому сезоні Глейкер Мендоса провів у складі «Шахтаря» 12 матчів, забив три голи

Донецький «Шахтар» заблокував участь свого венесуельського вінгера Глейкера Мендоси в товариському поєдинку проти збірної РФ, який має відбутися 17 листопада в Краснодарі (РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Solovenex.

За інформацією джерела, керівництво донецького клубу ухвалило принципове рішення не відпускати 24-річного легіонера на гру з росіянами.

У зв'язку з цим під час майбутнього міжнародного вікна  Мендоса перебуватиме в розташуванні збірної Венесуели лише на один спаринг – неофіційний матч проти збірної Країни Басків, що пройде 14 листопада.

У нинішньому сезоні Глейкер Мендоса провів у складі «Шахтаря» 12 матчів у всіх офіційних турнірах. У доробку венесуельського вінгера 3 забиті м'ячі та 1 результативна передача.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол ФК «Шахтар»

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