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Чекали на «класичне»? Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чекали на «класичне»? Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем»
фото: УАФ

Базові дати 1/8 фіналу турніру – 27-29 жовтня

Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України. 1/8 фіналу

  • «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси) – «Металіст» (Харків)
  • «Тростянець»/«Чернігів» – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)
  • «Полісся» (Житомир) – «Новий Розділ» (Новий Розділ)
  • «Маяк» (Сарни) – «Харків» (Харків)
  • «Зоря» (Луганськ) – «Кривбас» (Кривий Ріг)
  • «Карпати» (Львів) – «Олександрія» (Олександрія)
  • «Лівий Берег» (Київ) – «Верес» (Рівне)

Кубок України: що відомо

Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем».

Базові дати 1/8 фіналу турніру – 27-29 жовтня.

Матч 1/16 фіналу «Тростянець» – «Чернігів» через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку – 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.

Теги: Класичне дербі НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

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