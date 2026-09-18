Чекали на «класичне»? Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем»

Базові дати 1/8 фіналу турніру – 27-29 жовтня

Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) – «Металіст» (Харків)

«Тростянець»/«Чернігів» – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)

«Полісся» (Житомир) – «Новий Розділ» (Новий Розділ)

«Маяк» (Сарни) – «Харків» (Харків)

«Зоря» (Луганськ) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Карпати» (Львів) – «Олександрія» (Олександрія)

«Лівий Берег» (Київ) – «Верес» (Рівне)

Кубок України: що відомо

Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем».

Базові дати 1/8 фіналу турніру – 27-29 жовтня.

Матч 1/16 фіналу «Тростянець» – «Чернігів» через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку – 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.