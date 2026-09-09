Колишній воротар збірної України повернувся до тренерської роботи

Юрій Вірт став до керма аутсайдера дивізіону

Вітчизняний фахівець працюватиме в Першій лізі

«Пробій» з Городенки Івано-Франківської області призначив Юрія Вірта головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

52-річний українець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Володимира Ковалюка. Останній покинув команду після трьох розгромних поразок поспіль у Першій лізі. Минулої суботи «Пробій» зазнав фіаско в протистоянні з волочиським «Агробізнесом» (0:6).

Вірт привів із собою асистента Миколу Лапка. Також він залишив у штабі тренера воротарів Миколу Плетенецького та тренера з фізичної підготовки Ярослава Конкольняка. Вони раніше працювали з Ковалюком.

До тренерської діяльності Вірт повернувся після понад піврічної паузи. У 2024-2025 роках він працював із тернопільською «Нивою». Раніше фахівець також тренував «Звягель», рівненський «Верес» (двічі) та львівський «Рух».

Вірт-футболіст на дорослому рівні дебютував у стрийській «Скалі» в сезоні-1992. Пізніше він виступав за «Львів», донецькі «Металург» і «Шахтар», бориспільський «Борисфен». У 2001 році голкіпер зіграв два поєдинки за збірну України в рамках відбору до Чемпіонату світу 2002 та не пропустив жодного м'яча.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.