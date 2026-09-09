Колишній воротар збірної України повернувся до тренерської роботи
Вітчизняний фахівець працюватиме в Першій лізі
«Пробій» з Городенки Івано-Франківської області призначив Юрія Вірта головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.
52-річний українець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Володимира Ковалюка. Останній покинув команду після трьох розгромних поразок поспіль у Першій лізі. Минулої суботи «Пробій» зазнав фіаско в протистоянні з волочиським «Агробізнесом» (0:6).
Вірт привів із собою асистента Миколу Лапка. Також він залишив у штабі тренера воротарів Миколу Плетенецького та тренера з фізичної підготовки Ярослава Конкольняка. Вони раніше працювали з Ковалюком.
До тренерської діяльності Вірт повернувся після понад піврічної паузи. У 2024-2025 роках він працював із тернопільською «Нивою». Раніше фахівець також тренував «Звягель», рівненський «Верес» (двічі) та львівський «Рух».
Вірт-футболіст на дорослому рівні дебютував у стрийській «Скалі» в сезоні-1992. Пізніше він виступав за «Львів», донецькі «Металург» і «Шахтар», бориспільський «Борисфен». У 2001 році голкіпер зіграв два поєдинки за збірну України в рамках відбору до Чемпіонату світу 2002 та не пропустив жодного м'яча.
Найкращі молоді футболісти УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.
- 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
- 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
- 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
- 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
- 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
- 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
- 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
- 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
- 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
- 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
- 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
- 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
- 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
- 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
- 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)
Найкращі тренери УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.
- 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
- 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
- 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
- 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
- 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
- 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
- 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)
До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.
Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.
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